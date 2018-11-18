В Турции предположили, как тело Хашукджи вывезли из страны

АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Расчлененное тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могло быть вывезено из Турции в чемоданах под прикрытием дипломатической неприкосновенности, заявил в воскресенье министр обороны страны Хулуси Акар.

"По этой теме можно говорить о возможностях. Они (15 граждан Саудовской Аравии, обвиняемых в преступлении – ред.) покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности", — сказал Акар, выступая в Галифаксе, куда он прибыл для участия в Международном форуме по безопасности. Его цитирует газета Yeni Safak.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.