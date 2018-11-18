Медведев прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом

ХАНОЙ, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал во Вьетнам с официальным двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.

На понедельник запланированы переговоры главы российского правительства с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встречи с генсеком ЦК Компартии страны, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Как рассказали в пресс-службе российского кабмина, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике.

"Будет рассмотрен ход реализации крупных совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, включая проведение в 2019 году Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России", — отметили в российском кабмине.