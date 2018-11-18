В Баку задержали лидера и активистов оппозиционной партии

БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Баку задержали в субботу 11 оппозиционеров, среди которых председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, за попытку незаконного шествия, говорится в сообщении Главного управления полиции столицы.

По его данным, в субботу "до 150 членов ПНФА, несмотря на предупреждения правоохранительных органов, собрались на Парламентском проспекте и попытались провести несанкционированное шествие-митинг в направлении Аллеи павших".

"Оперативными мерами сотрудников полиции, несущих службу на территории, попытка проведения несанкционированного шествия-митинга была пресечена. Пятьдесят два участника акции были приведены в Управление полиции города Баку, 41 из них после предупреждения был отпущен. Задержаны 11 человек во главе с председателем ПНФА Али Керимли", — говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, составлены административные протоколы по статьям 513.1 ("Нарушение организатором собрания порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетов…") и 513.2 ("Участие в собрании, митинге, демонстрации, уличном шествии или пикете, не организованном в законном порядке") Кодекса об административных проступках. "Собранные материалы будут направлены для рассмотрения в Сабаильскую районную прокуратуру Баку", — отмечается в сообщении.

Ранее партия заявила, что Керимли и группа его сторонников были задержаны по пути в Аллею шехидов, где они в связи с днем Национального возрождения собирались возложить цветы на могилы павших.