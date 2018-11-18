В Германии отметили необходимость общеевропейской армии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Армия ЕС необходима для того, чтобы расширить возможности европейских стран отстаивать интересы европейцев в случае возникновения кризисов, заявила министр обороны Германии Урсула фон Дер Ляйен в интервью газете Hamburger Abendblatt.

По мнению фон Дер Ляйен, политики должны организовать структуры принятия решений так, чтобы Европа могла "быстро действовать в вопросе возможных военных антикризисных операций".

"Армия европейцев, обеспечивающая защиту населения европейского сообщества, нуждается не только хорошем оснащении и в военнослужащих, которые проводят совместные учения, но и в политической воле решительно отстаивать европейские интересы в случае, если возникнет кризис", — заявила министр обороны ФРГ.

При этом фон Дер Ляйен отметила, что "НАТО всегда будет оставаться для всех европейцев первым адресатом в вопросах обороны".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.