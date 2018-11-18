Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня, показал опрос

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя в 25%, снизившись за месяц на четыре процентных пункта, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Ifop для издания Journal du Dimanche.

Согласно результатам исследования, с начала года рейтинг главы республик снизился вдвое.

Как отмечает издание, наибольшее снижение уровня поддержки президента отмечается среди владельцев мелких предприятий и рабочих (-9 пунктов по сравнению с результатами октябрьского опроса), а также среди представителей возрастных групп младше 34 лет и государственных служащих.

Что касается результатов в партийной среде, среди республиканцев Макрон получил только 18% поддержки, что на 9% меньше, чем в прошлом месяце. Наибольшую поддержку — 84% — глава республики получил от сторонников созданной им партии "République en Marche!".

Сравнивая результаты нынешнего президента с популярностью его предшественников, издание отмечает, что Макрон приближается к рекордно низкому уровню поддержки в истории пятой республики, который Франсуа Олланд получил в аналогичный период в 2013 году, когда он набрал лишь 20%. При этом в поддержку Николя Саркози в ноябре 2008 года высказались 44% опрошенных.

Рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа снизился на семь процентных пунктов с 41% до 34%.

Согласно данным местных СМИ, опрос проводился через интернет и по телефону с 9 по 17 ноября, в нем приняли участие около 1957 человек старше 18 лет.