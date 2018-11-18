Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня, показал опрос

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя в 25%, снизившись за месяц на четыре процентных пункта, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Ifop для издания Journal du Dimanche.
Как отмечает издание, наибольшее снижение уровня поддержки президента отмечается среди владельцев мелких предприятий и рабочих (-9 пунктов по сравнению с результатами октябрьского опроса), а также среди представителей возрастных групп младше 34 лет и государственных служащих.
Что касается результатов в партийной среде, среди республиканцев Макрон получил только 18% поддержки, что на 9% меньше, чем в прошлом месяце. Наибольшую поддержку — 84% — глава республики получил от сторонников созданной им партии "République en Marche!".
Рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа снизился на семь процентных пунктов с 41% до 34%.
Согласно данным местных СМИ, опрос проводился через интернет и по телефону с 9 по 17 ноября, в нем приняли участие около 1957 человек старше 18 лет.