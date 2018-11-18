Социалисты Молдавии приняли резолюцию о создании президентской республики

КИШИНЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Митинг партии социалистов Молдавии (ПСРМ) в центре Кишинева завершился единогласным принятием резолюции, в которую включены приоритеты партии, которые она намерена реализовать после парламентских выборов, в том числе создание президентской республики, членство в ЕАЭС и решение приднестровской проблемы, передает корреспондент РИА Новости.

Тысячи сторонников партии социалистов и президента республики Игоря Додона, который является бывшим руководителем партии, собрались в воскресенье в центре Кишинева, чтобы принять участие в митинге. Ему предшествовал марш протеста — его участники двумя колоннами двигались с разных концов города к центру столицы с транспарантами "За нейтралитет", "За бесплатное образование", "За президента".

"За последние девять лет Молдавия потеряла время, нужное для долгосрочного развития. Нам нужно другое правление, нужны другие приоритеты. Сегодня на площади Великого национального собрания партия социалистов оглашает десть приоритетов, которые мы обязуемся выполнить в составе нового парламента страны", — заявил со сцены идеологический секретарь ПСРМ Ион Чебан.

Среди приоритетов, озвученных социалистов, значатся: увеличение размера средней зарплаты до 600 евро, а пенсии — до 300 евро, снижение пенсионного возраста, бесплатные медицинская помощь и образование.

Социалисты намерены противостоять административной реформе, которая предусматривает ликвидацию районов и создание уездов. Внешняя политика будет направлена на сближение с Россией и полноценное членство в ЕАЭС с сохранением отношений с ЕС. ПСРМ выступает за сохранение нейтралитета страны и закрытие представительств НАТО в республике. Партия намерена добиться решения приднестровской проблемы, вернуть в школу предмет "история Молдавии" и запретить движение за объединение республики с Румынией. Социалисты выступают в поддержку традиционных ценностей, а также за создание президентской республики.

Резолюция была принята единогласно.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года.