Додон призвал народ "вымести" из парламента представителей нынешней власти

КИШИНЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон призвал участников воскресного марша социалистов и сторонников партии по всей стране принять участие в парламентских выборах 24 февраля 2019 года и "вымести" из парламента представителей действующей власти.

Тысячи сторонников партии социалистов и президента республики Игоря Додона, который является бывшим руководителем партии, собрались в воскресенье в центре Кишинева, чтобы принять участие в митинге. Ему предшествовал марш протеста — его участники двумя колоннами двигались с разных концов города к центру столицы с транспарантами "За нейтралитет", "За бесплатное образование", "За президента".

"Мы в 2019 году должны вымести из парламента всех, кто десять лет был у власти, это будет наш год, год народа и социалистов, мы обязаны победить в феврале 2019 года. Мы шаг за шагом делаем все, чтобы решить проблемы и уже не раз это доказали", — заявил Додон.

По словам президента, власть издевается над пенсионерами, молодыми семьями, бюджетными работниками, молодежью, в стране закрывают школы, детские сады и больницы.

"Я пришел сегодня, чтобы поддержать тех, кто поддержал меня два года назад, и я хочу вас спросить — неужели мы не заслужили лучшей жизни? Каждый из нас ощутил на себе, что сделала проевропейская власть", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что его политические оппоненты никого не смогут запугать и пообещал, что сам не намерен сдаваться и отступать от планов.

"Я не исключаю, что нам придется еще раз собраться, возможно, даже в ноябре, в защиту президента и народа. Будьте готовы", — призвал Додон.

В рамках митинга будет представлена политическая программа партии, также собравшимся расскажут, что социалисты намерены делать в контексте парламентских выборов, запланированных на 24 февраля 2019 года.