Грибаускайте не смогла вылететь в Латвию из-за поломки самолета

ВИЛЬНЮС, 18 ноя — РИА Новости. Литовская делегация во главе с президентом балтийской республики Далей Грибаускайте поздравила Латвию со 100-летней годовщиной независимости из аэропорта Вильнюса в связи с неожиданной поломкой самолета, сообщает в воскресенье пресс-служба президентского дворца.

"Литовская делегация во главе с президентом Литвы Далей Грибаускайте в связи с поломкой самолета ВВС республики Spartan не смогла вылететь в Ригу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летней годовщиной независимости Латвии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президентского дворца, о поломке самолета литовская делегация была проинформирована по прибытии в Вильнюсский аэропорт. "Президент поздравила жителей Латвии по случаю столетия независимости государства посредством специального видеопоздравления, которое было записано в Вильнюсском аэропорту", — добавляет ведомство.

Ранее в воскресенье президент Литвы Даля Грибаускайте от своего имени и от имени литовского народа поздравила президента Латвии Раймонда Вейониса и всех жителей этой страны со 100-летней годовщиной независимости Латвии. "Латвия особенно дорога Литве. Нас объединили не только судьбоносные события столетней давности, но и последующая борьба с оружием и песнями за свободу и права граждан, а также наша главная цель – восстановление и утверждение независимости Литвы и Латвии", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Ранее планировалось, что глава Литвы вместе с президентами Латвии, Эстонии, Финляндии и Исландии возложит цветы к памятнику Свободы, а также будет присутствовать на концерте, посвященном столетию провозглашения Латвии, в Латвийском национальном театре. Во время церемонии в Национальной библиотеке Даля Грибаускайте от имени литовского народа должна была поздравить Латвию со столетием и подарить сборник старинных карт Литвы из коллекции Вильнюсского университета.

Литва присоединилась к празднованию столетия независимости Латвии. На балконе президентского дворца выставлена специальная светящаяся надпись LV100, на площади имени Симоно Дауканто у президентского двора подняты государственные флаги Литвы, Латвии и Эстонии.

Создание Латвийской республики было провозглашено представителями крупнейших латвийских партий, кроме большевиков, 18 ноября 1918 года, а 11 августа 1920 года Латвия и Советская Россия подписали мирный̆ договор, согласно которому РСФСР признавала независимость Латвийского государства. Франция, Великобритания, Италия, Япония и Бельгия признали независимость Латвии 26 января 1921 года, вслед за ними Латвию признали и другие страны. С 1940 по 1991 годы республика находилась в составе CCCР.