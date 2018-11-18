Во Франции более 400 человек ранены на акциях против роста цен на топливо

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Более 400 человек получили ранения в ходе прошедших накануне во Франции акциях протеста, заявил глава МВД Кристоф Кастанер.

Масштабные акции против повышения цен на топливо прошли в субботу по всей территории страны. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке Франции под колесами автомобиля погиб один человек.

"В ходе манифестаций ранены 409 человек, среди них 14 получили тяжелые ранения", — приводит радиостанция RTL слова Каcтанера.

Он отметил, что ранения также получили 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.

По словам Кастанера, в протестных акциях участвовали более 287 тысяч человек, манифестации прошли более чем в двух тысячах городах и поселках Франции. В ходе протестов были задержаны 282 человека, из них 157 были заключены под стражу, отметил министр.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.