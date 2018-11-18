В США надеются на заключение мирного соглашения афганских властей и талибов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад заявил на встрече с журналистами в Кабуле, что надеется на достижение мирного соглашения между афганскими властями и движением "Талибан" до проведения президентских выборов в Афганистане, которые назначены на 20 апреля, сообщает в Twitter телеканал Tolo News.

Как пишет телеканал, Халилзад отметил, что "Талибан" верит в то, что военные действия не помогут им победить, и что хотя на данном этапе никаких заявлений сделать нельзя, он сохраняет оптимизм и надежду по поводу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране.

Переговоры приведут к "миру, процветанию Афганистана, который не будет представлять угрозу ни себе, ни международному сообществу, — приводит телеканал слова спецпредставителя США.

В Афганистане с начала 2000-х годов идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.