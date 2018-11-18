Нетаньяху поблагодарил США за голосование против резолюции о Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за голосование в ООН против резолюции с осуждением оккупации Голанских высот и повторил, что они навсегда останутся в руках еврейского государства.
"В четверг посол США в Израиле Дэвид Фридман информировал меня о решении Соединенных Штатов голосовать против традиционной резолюции, осуждающей нас за присутствие на Голанах. И это, действительно, случилось", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.
"Я хотел бы поблагодарить президента (США Дональда) Трампа и посла (США в ООН Ники) Хейли за это важное и справедливое голосование, которое полностью коррелируется с моей политикой, — Израиль навсегда останется на Голанских высотах, Голанские высоты навсегда останутся в наших руках", — добавил он.
Документ, против которой голосовали США, называет Израиль оккупирующей державой, требует от него отменить решения об установлении на Голанах своих "законов, юрисдикции и управления".