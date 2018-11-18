Нетаньяху поблагодарил США за голосование против резолюции о Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за голосование в ООН против резолюции с осуждением оккупации Голанских высот и повторил, что они навсегда останутся в руках еврейского государства.

Американцы в пятницу впервые не стали воздерживаться при обсуждении документа, регулярно обновляемого четвертым комитетом Генассамблеи, и поддержали Израиль.

"В четверг посол США в Израиле Дэвид Фридман информировал меня о решении Соединенных Штатов голосовать против традиционной резолюции, осуждающей нас за присутствие на Голанах. И это, действительно, случилось", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

"Я хотел бы поблагодарить президента (США Дональда) Трампа и посла (США в ООН Ники) Хейли за это важное и справедливое голосование, которое полностью коррелируется с моей политикой, — Израиль навсегда останется на Голанских высотах, Голанские высоты навсегда останутся в наших руках", — добавил он.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Документ, против которой голосовали США, называет Израиль оккупирующей державой, требует от него отменить решения об установлении на Голанах своих "законов, юрисдикции и управления".