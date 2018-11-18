Мэй прокомментировала ситуацию с вотумом недоверия кабинету

ЛОНДОН, 18 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Необходимое количество писем парламентариев для объявления вотума недоверия главе британского правительства на сегодняшний день не набрано, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в воскресенье в эфире телеканала Sky News.

Missed our exclusive interviews with Theresa May and Jeremy Corbyn on @RidgeOnSunday? Find out everything you need to know here: https://t.co/pFIViIWHq3 — Sky News (@SkyNews) 18 ноября 2018 г.

​"Насколько мне известно, количество писем недостаточно для запуска вотума недоверия", — сказала она.

Ранее на этой неделе в Великобритании вновь обострился политический кризис, угрожающий вотумом недоверия премьеру Британии Терезе Мэй. Проект соглашения с ЕС о Brexit, согласованный в среду, вызывал недовольство многих чиновников. В знак протеста в отставку подали министр по вопросам Brexit и министр по вопросам труда и пенсий, вслед за ними ушли из правительства также несколько заместителей министров.

Процедура вынесения вотума недоверия в Консервативной партии, которая сейчас находится у власти, запускается при условии, что 15% депутатов партии в палате общин направят письма с соответствующим требованием. Для отставки Терезы Мэй необходимо набрать 48 писем от парламентариев.

Политический кризис, угрожающий вотумом недоверия Мэй, начался летом после того, как она 6 июля настояла на смягчении условий Brexit и заставила министров поддержать ее план, получивший название "план Чекерс". После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД, а также еще нескольких второстепенных членов кабинета. Тогда же в руководящий комитет Консервативной партии поступили несколько обращений о проведении голосования по вотуму недоверия премьеру.