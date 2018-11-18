В ДНР заявили о подготовке силовиков к наступлению под Горловкой

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики готовят диверсию на химзаводе "Стирол" для дальнейшего наступления на горловском направлении, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Цель (диверсии. — ред.) создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Тем самым отвлечь подразделения ДНР, защищающих Горловку, и создать условия для захвата новых территорий", — сказал он.

Разведка сообщила, что силовики уже получили комплекты химической защиты.

За минувшие сутки украинские военные 18 раз нарушили режим прекращения огня. Силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

При обстреле поселка шахты "Трудовская" пострадал мирный житель.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.