В Британии не исключили проведения нового референдума по Brexit

ЛОНДОН, 18 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Проведение второго референдума по Brexit в Великобритании возможно в будущем, но не сегодня, считает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Глава лейбористов отметил, что не согласен с нынешней позицией консервативного правительства по ряду вопросов, включая проблему, связанную с границей с Северной Ирландией. Он также сообщил, что не поддержит проект соглашения о Brexit в существующем виде.

Second EU referendum 'not an option for today', says Jeremy Corbyn https://t.co/8PMXLOdhof — Sky News (@SkyNews) 18 ноября 2018 г.

​Говоря о слухах о проведении второго референдума по Brexit, Корбин заявил, что такая возможность может быть реализована в будущем.

"Это возможность для будущего, но не возможность сегодняшнего дня, потому что если завтра состоится референдум, то что это будет? Каким будет вопрос?", — сказал он, выступая в эфире телеканала Sky News в воскресенье.

Правительство Великобритании на прошедшей неделе утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй: ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.