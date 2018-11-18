Минобороны Бельгии создает женский спецназ, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Подразделение сил специального назначения, состоящее исключительно из женщин-военнослужащих, появится в Вооруженных силах Бельгии в конце 2019 — начале 2020 года, сообщила телерадиокомпания RTBF.

"В Вооруженных силах намерены создать подразделение спецназа для женщин, которое должно появиться в конце 2019 — начале 2020 года", — говорится в сообщении.

В Бельгии первые женщины были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого представительницы прекрасной половины человечества могли быть призваны в ряды военнослужащих лишь в период мобилизации.

По данным RTBF, доля женщин в бельгийской армии, личный состав которой насчитывает 27 тысяч человек, составляет 7,8 процента. При этом в разряде высшего офицерского звена женщин больше — 13,9процента.

От всеобщей воинской службы в королевстве отказались в 1992 году. Срочная военная служба на добровольной основе в профессиональной армии Бельгии восстановлена с 1 января 2010 года.

Граждане Бельгии, решившие поступить на срочную военную службу, в течение года проходят базовое обучение, после чего получают право служить в той воинской части, которую предварительно для себя избрали. Те, кто почувствует себя непригодным к службе, в течение первых шести месяцев смогут ее покинуть, уведомив об этом командование за три дня.

Программа воинской подготовки рассчитана на молодых людей и девушек в возрасте до 24 лет.

Первые полгода солдатам срочной службы платят денежное содержание в размере семь евро в день, не считая положенных некоторым из них социальных пособий. После первого полугодия срочной службы солдатам в зависимости от воинской категории положена по меньшей мере базовая зарплата в 21 тысячу 94 евро в год без учета вычета налогов.

В Бельгии срок срочной военной службы ограничен тремя годами (четырьмя — для кандидатов в офицеры). По окончании этого периода солдаты-срочники могут покинуть армию или продолжить службу на профессиональной основе.