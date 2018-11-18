Китай ответил на критику США по поводу помощи развивающимся странам

ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Ни одна развивающаяся страна не оказалась в долговой яме из-за сотрудничества с Китаем, США следует прекратить критиковать других и согласовывать свои действия со словами, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на критику США относительно помощи Китая развивающимся странам.

Ранее вице-президента США Майк Пенс, выступая на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гинее, резко раскритиковал глобальный инфраструктурный проект Китая под названием "Один пояс, один путь", заявив, что многие проекты низкого качества, которые обременяют развивающиеся страны неподъемными кредитами. По словам Пенса, США и демократия лучшие партнеры, чем авторитарный Китай.

"Мы обратили внимание на заявления американской стороны… Китай на основе взаимоуважения и взаимной выгоды развивает хорошее сотрудничество со многими странами мира. Продвигая это сотрудничество, китайская сторона, придерживаясь принципов справедливости искренности, и в меру своих сил внесла свой вклад в социально-экономическое развитие этих стран", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.

Она подчеркнула, что оказанная Китаем помощь не предполагает никаких политических условий и в полной мере соответствует воле правительств и народов этих стран.

"Нет такой развивающейся страны, которая бы оказалась в долговой яме из-за сотрудничества с Китаем. Наоборот, сотрудничество с Китаем и помощь повысили возможности и уровень развития этих стран, улучшили условия жизни местного населения", — отметила Хуа Чуньин.

Она призвала соответствующие страны не делать безответственных заявлений в отношении других, согласовать свои действия с заявлениями, относиться одинаково ко всем странам вне зависимости от размера и уважать коренное право других стран на выбор собственного пути развития.