Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы

Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Балтийская ассамблея рекомендовала Латвии, Литве и Эстонии упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю, сообщает RT.

"Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил", — говорится в документах ассамблеи.

В тексте отмечается, что Москва "неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении".

Политики стран Балтии и Польши периодически сообщали о "российской угрозе".

В Москве, в свою очередь, заявляли, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса или на какую-либо другую страну. В частности, сенатор Алексей Пушков отмечал, что политики балтийских республик в курсе, что никакой "российской угрозы" не существуют, однако торгуют вымыслом, лишь бы поднять свой вес в НАТО.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что на фоне истерии Польши и Прибалтики численность войск НАТО у российских границ выросла в семь раз.



