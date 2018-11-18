Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За 17 ноября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", — отметили в СЦКК.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Марьевка, Паньковка. Сообщается, что обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, зенитных установок ЗУ-23-2, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как заявили в ЛНР, всего по территории республики было выпущено порядка 80 снарядов.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", — сообщили в СЦКК.