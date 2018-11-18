National Interest объяснил, почему у армии США "серьезные проблемы"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Серьезные проблемы в американской армии, из-за которых США рискуют потерпеть поражение в случае войны с Россией или Китаем, связаны с нехваткой сил и ресурсов, пишет National Interest.
Журнал напоминает, что ряд экспертов в правительстве и вне его неоднократно указывали на эту проблему. Так, ВМС США заявляет, что для выполнения стратегии национальной обороны им необходимы 355 военных кораблей — на данный момент их 286. ВВС страны нуждаются в 386 эскадрильях, однако сейчас располагают лишь 312. Сухопутные войска, в свою очередь, считают, что им нужны 500 тысяч солдат против нынешних 476.
Помимо этого, отмечается недостаточность американского контингента в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также отсутствие стратегии для противодействия России и Китаю.
Ранее в США подготовили доклад спецкомиссии по стратегии национальной обороны, созданной по указанию американского конгресса. В документе говорилось об уменьшении военного превосходства Соединенных Штатов до опасного уровня, при котором страна рискует потерпеть поражение с высокими потерями в случае конфликта с Россией или Китаем.