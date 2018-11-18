National Interest объяснил, почему у армии США "серьезные проблемы"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Серьезные проблемы в американской армии, из-за которых США рискуют потерпеть поражение в случае войны с Россией или Китаем, связаны с нехваткой сил и ресурсов, пишет National Interest.

Издание отмечает, что "серьезный кризис" в национальной обороне США связан в первую очередь с тем, что для противодействия "пяти основным угрозам" — России, Китаю, Ирану, КНДР и международному терроризму — Вашингтону необходима большая численность войск, которая на данный момент находится на самом низком уровне за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Журнал напоминает, что ряд экспертов в правительстве и вне его неоднократно указывали на эту проблему. Так, ВМС США заявляет, что для выполнения стратегии национальной обороны им необходимы 355 военных кораблей — на данный момент их 286. ВВС страны нуждаются в 386 эскадрильях, однако сейчас располагают лишь 312. Сухопутные войска, в свою очередь, считают, что им нужны 500 тысяч солдат против нынешних 476.

Издание подчеркивает, что на численность войск, а также их боеготовность и модернизацию негативно повлияли сокращение бюджетных расходов на оборону. Акт по контролю за бюджетом, утвержденный в 2011 году, привел к сокращению расходов на нужды Пентагона на 539 миллиардов долларов. Глава Минобороны Джеймс Мэттис указывал на эту проблему и говорил, что для преобразования вооруженных сил до нужного уровня необходимо ежегодное увеличение расходов на оборону на три-пять процентов. Однако расходы лишь сокращались, причем еще до объявления Дональда Трампа о снижении бюджета Пентагона в 2020 финансовом году на 4,5 процента.

Помимо этого, отмечается недостаточность американского контингента в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также отсутствие стратегии для противодействия России и Китаю.

Ранее в США подготовили доклад спецкомиссии по стратегии национальной обороны, созданной по указанию американского конгресса. В документе говорилось об уменьшении военного превосходства Соединенных Штатов до опасного уровня, при котором страна рискует потерпеть поражение с высокими потерями в случае конфликта с Россией или Китаем.