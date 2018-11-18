Россия и Папуа-Новая Гвинея подписали ряд документов о сотрудничестве

ПОРТ-МОРСБИ, 18 ноя — РИА Новости. Россия и Папуа — Новая Гвинея подписали ряд документов в сотрудничестве в гуманитарной сфере, а председатель российским фонда имени Миклухо-Маклая, его потомок и тезка Николай Миклухо-Маклай, подарил зимний пейзаж, чтобы местные жители перед поездкой в Россию знали, к чему готовится.

В частности, подписаны меморандум о сотрудничестве между университетом Папуа — Новой Гвинеи и фондом имени Миклухо-Маклая о безвозмездной передаче прав на использование документальных фильмов "Гражданин мира" и "Человек с Луны" в образовательных целях, а также меморандум о сотрудничестве и поддержке в проведении научно-исследовательской экспедиции в регион Маданг. Церемония подписания состоялась на полях саммита АТЭС.

Кроме того, Российская национальная библиотека и архив Папуа — Новой Гвинеи подписали документ о сотрудничестве и взаимодействии в разных сферах при участии фонда Миклухо-Маклая.

В церемонии приняли участие российский посол в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее Людмила Воробьева, замглавы министра науки и высшего образования России Алексей Медведев и Миклухо-Маклай.

Российская национальная библиотека также передала Папуа — Новой Гвинее десяток книг о России. "В прошлом году я нашел только две книги в вашей библиотеке. Но это и наша ошибка, что мы их не привозили. Теперь ваша библиотека начала пополняться", — сказал Миклухо-Маклай.

Он также передал картину с изображением типичного русского зимнего пейзажа. Миклухо-Маклай рассказал, что несколько жителей Папуа — Новой Гвинеи недавно побывали в России и застали первые снежинки.

"Это был самый запоминающийся момент в их жизни. Теперь те, кто будут собираться к нам, будут видеть его на картине и будут уже готовы к нашему снегу", — сказал он.

Руководитель фонда добавив, что Россия — одна из немногих стран мира, где десятки тысяч людей знают о Папуа — Новой Гвинее, поскольку многие читали книги о путешествии сюда известного русского исследователя Николая Миклухо-Маклая.

Миклухо-Маклай склонялся ко взгляду, что расовые и культурные признаки народов формируются под влиянием природной и социальной среды и, чтобы обосновать эту теорию, поплыл на острова Тихого океана — для изучения "папуасской расы". Сначала он побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (1871-1872), который с тех пор называется Берегом Маклая, а затем 15 месяцев жил среди папуасов и своим дружелюбным и тактичным поведением завоевал их любовь и доверие. В честь ученого были также названы гора и река на Новой Гвинее, подводная гора в Тихом океане и залив на Земле Уилкса в Антарктиде.