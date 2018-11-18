Военный парад в честь 100-й годовщины независимости Латвии пройдет в Риге

РИГА, 18 ноя — РИА Новости. Военный парад к 100-летию независимости Латвии пройдет в воскресенье в Риге.

В параде, который пройдет на набережной, примут участие более 1 тысячи военнослужащих и военная техника, запланирован полет над городом военной авиации НАТО. Примет парад президент страны Раймонд Вейонис.

Создание Латвийской республики было провозглашено представителями крупнейших латвийских партий, кроме большевиков, 18 ноября 1918 года, а 11 августа 1920 года Латвия и Советская Россия подписали мирный договор, согласно которому РСФСР признавала независимость Латвийского государства.

Франция, Великобритания, Италия, Япония и Бельгия признали независимость Латвии 26 января 1921 года, вслед за ними Латвию признали и другие страны. С 1940 по 1991 годы республика находилась в составе CCCР.