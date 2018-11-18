Мэй не видит альтернатив для ее плана по Brexit

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй считает, что нет альтернатив для ее плана по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit).

"На этой неделе, после тысяч часов переговоров между Великобританией и ЕС, мы достигли важного момента для нашей страны", — написала Мэй в своей статье для издания Sun.

Она добавила, что удалось договориться о "подробных условиях" выхода, а также о "широких условиях" будущих отношений.

"После двух лет напряженной работы мы сейчас приходим к тому, что, я твердо убеждена, является верной сделкой для Британии. Нет альтернативного плана. Нет иного подхода, что мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать", — отметила премьер.

Она считает, что если члены парламента откажутся от соглашения, они "просто вернут (страну — ред.) в исходную точку".

Политический кризис, угрожающий вотумом недоверия премьеру Британии Терезе Мэй, начался летом после того, как она 6 июля настояла на смягчении условий Brexit и заставила министров поддержать ее план, получивший название "план Чекерс". После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД, а также еще нескольких второстепенных членов кабинета. Тогда же в руководящий комитет Консервативной партии поступили несколько обращений о проведении голосования по вотуму недоверия премьеру.

Кризис усугубился на этой неделе, когда Мэй буквально "продавила" согласование правительством проекта соглашения с ЕС о Brexit. Кабинет министров простым большинством утвердил документ, однако многие чиновники остались недовольны как действиями премьера, так и самим документом. В знак протеста в отставку подали министр по вопросам Brexit и министр по вопросам труда и пенсий, вслед за ними ушли из правительства также несколько заместителей министров.

Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.