Второй день саммита АТЭС стартовал в Папуа-Новой Гвинее

ПОРТ-МОРСБИ, 18 ноя — РИА Новости. Второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в столице Папуа — Новой Гвинеи. Одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров союза.
Воскресная программа началась с совместного фотографирования лидеров. Многие из них, в том числе Медведев, были без галстуков. Затем состоится встреча участников саммита с директором МВФ Кристин Лагард. После этого пройдёт рабочее заседание лидеров с двумя сессиями, далее участники форума продолжат общение за рабочим завтраком.
Итогом двухдневного саммита станет принятие декларации, а его результаты для журналистов подведёт на пресс-конференции премьер Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил.