Президент Аргентины объявил траур по экипажу подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноя — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в ноябре 2017 года.

"Как дань уважения всем им, мы объявляем трехдневный траур", — говорится в заявлении главы государства.

Макри также высоко оценил помощь всех стран, принимавших участие в поисках подводной лодки. "Благодарим их всех", — добавил он.

Ранее командующий базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис сообщил, что подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной и с признаками взрыва.

Исчезновение субмарины

Подводная лодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 года, когда шла с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На ее борту были 44 человека, среди них первая в истории страны женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. Представители военно-морских сил республики также говорили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Местонахождение подлодки нашла американская компания Ocean Infinity. Она обнаружила на глубине 800 метров в районе, где исчезла субмарина, крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. Судно Seabed Constructor исследовало объект при помощи подводного управляемого аппарата.

Дизельную подлодку "Сан-Хуан" построили в ФРГ, в состав аргентинских ВМС она вошла в 1985 году. Длина субмарины достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может оставаться под водой, не поднимаясь на поверхность, до двух суток.