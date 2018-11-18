Спецслужбы Иордании задержали крупную партию наркотиков в виде шоколада

АММАН, 18 ноя — РИА Новости. Иорданские спецслужбы арестовали партию из четырех миллионов таблеток наркотических средств, которую контрабандисты пытались вывезти из Сирии в Иорданию через пограничный переход "Насиб-Джабер", замаскировав под шоколад, сообщается в полученной РИА Новости копии пресс-заявления службы общей безопасности Иордании.

"В координации с сотрудниками служб безопасности, таможни и отдела по борьбе с наркотиками на пограничном пункте "Джабер" было предотвращена попытка провоза большого количества наркотических веществ. Количество превысило четыре миллиона таблеток, которые были замаскированы под шоколад",- говорится в заявлении.

Согласно данным службы общей безопасности, подозрение сотрудников пало на одного из водителей фуры, который пытался оформить документы на груз в пограничной зоне. Пограничники обыскали грузовик и обнаружили в шоколадных плитках несколько миллионов наркотических таблеток.

По предварительным данным, контрабандный груз следовал транзитом через Иорданию в другие страны. Следственные мероприятия продолжаются.

Главный пограничный переход на сирийско-иорданской границе (Насиб — Джабер) был вновь открыт 15 октября. Граница между двумя государствами была закрыта на протяжении трех лет после того, как террористы захватили КПП на сирийской стороне в 2015 году.