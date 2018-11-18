Экс-канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко раскритиковал торговую политику США, призвав Берлин искать других союзников. Слова политика передает телеканал N-TV.
По мнению Шрёдера, Германии следует искать новых союзников с совпадающими интересами. В роли такового, считает политик, может выступить Китай.
"Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились", — заключил бывший канцлер.
Торговые войны США
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Вашингтон ввел пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Пекин в тот же день ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров.
Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз с седьмого августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.
Кроме того, в ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.