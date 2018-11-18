Экс-канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко раскритиковал торговую политику США, призвав Берлин искать других союзников. Слова политика передает телеканал N-TV.

"Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве", — посетовал экс-глава немецкого правительства.

По мнению Шрёдера, Германии следует искать новых союзников с совпадающими интересами. В роли такового, считает политик, может выступить Китай.

"Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились", — заключил бывший канцлер.

Торговые войны США

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Вашингтон ввел пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Пекин в тот же день ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Пекин ответил пошлинами в размере десяти и пяти процентов на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз с седьмого августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

Кроме того, в ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.