Генсек ООН заявил о безальтернативности Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что нет альтернативы для Парижского соглашения по климату.
Конференция ООН об изменении климата пройдет с 3 по 14 декабря.
Летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.