Генсек ООН заявил о безальтернативности Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что нет альтернативы для Парижского соглашения по климату.

"Нет альтернативы для Парижского соглашения. Для реалистичного решения проблемы изменения климата конференция ООН об изменении климата в следующем месяце должна увенчаться успехом", — написал Гуттереш в Twitter

Конференция ООН об изменении климата пройдет с 3 по 14 декабря.

Летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.