Сейчас медучреждение работает стабильно, обеспечено жизненно важными лекарствами, ведь денег на их покупку у пациентов почти никогда нет. Частные спонсоры из Америки, России, Польши, Белоруссии и других стран помогают клинике держаться на плаву. Иногда оказывает поддержку и бизнес. Здесь трудится международная команда опытных волонтеров. Продуктов хватает, сносные бытовые условия. Но так было не всегда.

После университета и интернатуры по специальности «инфекционные болезни» Виктория Валикова бросила все и отправилась набираться опыта в медучреждения Таиланда, Камбоджи, Индонезии и Гватемалы. Потом несколько лет проработала в уфимской «инфекционке».