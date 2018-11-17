Греческая полиция впервые применила водометы против участников беспорядков

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Греческая полиция впервые применила водометы против участников массовых беспорядков в центре Афин — бронированный автомобиль поливает водой центральный вход в Политехнический университет, где собрались анархисты, сообщает телеканал Skai.

В субботу в Греции отмечается годовщина восстания 1973 года в Политехническом университете.

Беспорядки начались после 19 часов вечера в районе Эксархия, где расположен Политехнио. Группы анархистов жгут мусорные баки, бросают камни в полицейских и бутылки с зажигательной смесью. Судя по видеотрансляции, анархисты забросали полицию сотнями бутылок с "коктейлем Молотова". Беспорядки произошли также возле управления полиции Аттики.

Полиция отвечает светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. По сообщениям очевидцев, в районе нечем дышать.

Анархисты используют территорию университета как базу — после вылазок они немедленно возвращаются туда.

Полиция подогнала к Политехнио бронированный водомет "Аура" ("Бриз") и начала поливать водой анархистов, чтобы не допустить их вылазок. Анархисты пытались поджечь машину бутылками с зажигательной смесью, сообщает телеканал.

Полиция Греции в 2012 году закупила четыре новых водомета для борьбы с массовыми беспорядками. До этого у полиции Греции был лишь один водомет, и его никогда не применяли для разгона демонстраций.

Восстание 1973 года в Политехнио привело к падению военной хунты, правившей в Греции в 1967-1974 годах. После восстановления демократического правления греческие университеты получили право экстерриториальности — полиции вход туда запрещен, чем пользуются анархисты. Территории университетов превратились в центры наркоторговли, контрабандной торговли сигаретами, изготовления "коктейлей Молотова". На призывы ректоров навести порядок власти не отвечают.