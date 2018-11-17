Протестная акция "желтых жилетов" не затронула работу нефтебазы в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Перекинувшееся из Франции в соседнюю Бельгию протестное движение "желтых жилетов", блокирующих дороги и нефтебазы из-за недовольства ростом цен на топливо, не сказалось на работе крупнейшего хранилища нефтепродуктов на севере Брюсселя, бензовозы беспрепятственно въезжают и выезжают с его территории, передает корреспондент РИА Новости.

Акции протеста против повышения цен на топливо проходят во Франции. Движение получило название "желтые жилеты" — по обязательной в наборе автомобилистов светоотражающей накидке. В пятницу и субботу акция была поддержана небольшими группами протестующих во франкоязычной части Бельгии.

В частности, группы "желтых жилетов" пытались заблокировать нефтебазу компании Total на востоке страны, в провинции Льеж, а также хранилище в районе города Шарлеруа. В соцсетях и СМИ назывались ещё несколько точек, где могли собраться протестующие, в частности, у одного из крупнейших хранилищ нефтепродуктов на севере бельгийской столицы, в коммуне Неде-ове-Хембек.

В субботу рядом с этим объектом никаких протестных акций не наблюдалось, бензовозы в штатном режиме выезжали с территории базы. Поблизости дежурил полицейский фургон. Сотрудники правоохранительных органов не пояснили, связано ли их присутствие здесь с возможным проведением акции.

В пятницу бельгийские СМИ сообщали, что перед нефтебазой пытались собраться протестующие, но прибывшая на место полиция увезла шестерых участников.