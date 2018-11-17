ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Аргентине объявят траур по погибшей подлодке "Сан-Хуан"

Сюжет:
Гибель аргентинской подлодки (198)
(обновлено: 23:56 17.11.2018)
253919
© AP Photo / Uncredited Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фотоПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Uncredited

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Аргентинские военные обследовали подлодку "Сан-Хуан", которая исчезла в Атлантическом океане год назад.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Juan Kulichevsky / Submarino ARA San Juan
Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" нашли через год после исчезновения
Как рассказал капитан Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС, субмарину нашли на расстоянии 500 километров от берега.

Он отметил, что разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80-100 метров. По его словам, это означает, что с большой долей вероятности направленный внутрь "Сан-Хуана" взрыв мог произойти, когда субмарина находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

При этом Бальби подчеркнул, что сам защитный корпус не разломан на части, хоть и деформирован. 

Специалисты ВМФ России принимают участие в поисках подводной лодки Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Российский инженер рассказал о состоянии "Сан-Хуан" накануне исчезновения
Министр обороны Оскар Агуад, в свою очередь, отметил, что аргентинские военные не имели технических средств для погружения в океанские глубины и поисков субмарины. Он также отметил, что Аргентина не имеет средств, чтобы поднять судно со дна.

Глава генштаба ВМС Аргентины вице-адмирал Хосе Луис Вильян рассказал, что вопрос о возможном подъеме лодки будет зависеть от судьи, который ведет это дело. По конкретным техническим параметрам подъема он предлагает дождаться ответа от компании Ocean Infinity, которая обнаружила сумбарину.

Аргентинские военные также сообщили, что президент страны Маурисио Макри объявит в ближайшее время национальный траур по погибшей подводной лодке.

Исчезнувшая подлодка

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото
© AFP 2018 / Pablo Villagra
СМИ узнали, сколько Аргентина потратила на поиск подлодки "Сан-Хуан"
Местонахождение субмарины обнаружила американская компания Ocean Infinity. Она нашла на глубине 800 метров в районе, где исчезла подлодка, крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. Судно Seabed Constructor исследовало этот объект с помощью управляемого подводного аппарата.

Подлодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 года, когда направлялась с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. Представители ВМС также говорили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Субмарину "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Евгений Князев
Покойтесь с миром, ребята... Похоже, когда последний раз пытались выйти на связь, уже знали о неизбежном.
23:26
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Елена Марина Марина
Очень жаль, когда не при боевых военных действиях гибнут молодое поколение! Светлой Памяти вам подводники!!!
23:15
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена