МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Аргентинские военные обследовали подлодку "Сан-Хуан", которая исчезла в Атлантическом океане год назад.

Как рассказал капитан Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС, субмарину нашли на расстоянии 500 километров от берега.

Он отметил, что разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80-100 метров. По его словам, это означает, что с большой долей вероятности направленный внутрь "Сан-Хуана" взрыв мог произойти, когда субмарина находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

При этом Бальби подчеркнул, что сам защитный корпус не разломан на части, хоть и деформирован.

Министр обороны Оскар Агуад, в свою очередь, отметил, что аргентинские военные не имели технических средств для погружения в океанские глубины и поисков субмарины. Он также отметил, что Аргентина не имеет средств, чтобы поднять судно со дна.

Глава генштаба ВМС Аргентины вице-адмирал Хосе Луис Вильян рассказал, что вопрос о возможном подъеме лодки будет зависеть от судьи, который ведет это дело. По конкретным техническим параметрам подъема он предлагает дождаться ответа от компании Ocean Infinity, которая обнаружила сумбарину.

Аргентинские военные также сообщили, что президент страны Маурисио Макри объявит в ближайшее время национальный траур по погибшей подводной лодке.

Исчезнувшая подлодка

Местонахождение субмарины обнаружила американская компания Ocean Infinity. Она нашла на глубине 800 метров в районе, где исчезла подлодка, крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. Судно Seabed Constructor исследовало этот объект с помощью управляемого подводного аппарата.

Подлодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 года, когда направлялась с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. Представители ВМС также говорили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Субмарину "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.