Протесты "зеленых" стали причиной транспортного коллапса в Лондоне

ЛОНДОН, 17 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Массовая акция протеста, устроенная защитниками окружающей среды, стала причиной транспортного коллапса в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.

Из-за субботней акции, в которой, по данным организаторов, приняли участие около шести тысяч протестующих, в британской столице были заблокированы пять мостов. Закрытие выходов на основные транспортные артерии города привело к существенному затруднению движения автомобилей и общественного транспорта.

Участники акции, начавшие свое шествие днем на Трафальгарской площади, пытались привлечь внимание британского правительства к необходимости принятия более решительных действий в борьбе с проблемой изменения климата. Надписи на плакатах гласили: "У ископаемого топлива нет будущего!", "Защитите нас от изменения климата", а также "Нет фрекингу!".

По словам одной из участниц протеста, власти Великобритании недостаточно уделяют внимания проблеме защиты экологии. "Власти разрешили фрекинг (добыча сланцевого газа с помощью технологии гидравлического разрыва пласта – ред.). Это возмутительно, потому что это наносит колоссальный ущерб окружающей среде! Мы здесь, чтобы остановить это!" — сказала собеседница агентства.

Некоторые из активистов, собравшихся вечером на Парламентской площади, пытались вести диалог с памятником Уинстону Черчиллю. "Это то, за что ты боролся? Разве это отвечает интересам народа?" — театрально вопрошали они безмолвную статую.

К 16.30 (19.30 мск) движение по всем пяти мостам было восстановлено, сообщила полиция Лондона, которая усиленными патрулями обеспечивала общественный порядок. Над центром города на протяжении нескольких часов кружил полицейский вертолет, а на центральных улицах за порядком следила также конная полиция.

Тем не менее, более 70 участников протеста были задержаны за препятствование движению транспорта, отметил Скотланд-Ярд.

Police Clown on Lambeth Bridge during the Extinction Rebellion protest in London #clownpolice #ExtinctionRebelion pic.twitter.com/yltV7Dz4IG — Pete Maclaine (@petemaclaine) 17 ноября 2018 г.

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