Трамп обсудил с главами госдепа и ЦРУ убийство Хашукджи

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с госсекретарем Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, разговор состоялся по телефону, когда Трамп летел в Калифорнию, где он планирует встретиться с пострадавшими от лесных пожаров. Подробности разговора Сандерс сообщить отказалась.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста. Трамп же ранее заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять садовские многомиллиардные инвестиции в экономику США.

При этом США 15 ноября ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи, меры введены в рамках так называемого "Глобального акта Магнитского", который по задумке американских властей содержит список лиц, нарушающих права человека. Уже после этого госсекретарь Помпео заявил, что госдеп продолжит поиск фактов, связанных с этим делом, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что по итогам расследования выяснилось, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не имеет никакого отношения к убийству журналиста. Он пообещал, что при проведении расследования королевство будет придерживаться принципов профессионализма и независимости.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек.