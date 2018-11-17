В Афинах начались беспорядки после акции в память о событиях 1973 года

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. В центре Афин в годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете начались беспорядки, прямую трансляцию ведут интернет-сайты.

В районе Эксархия, где расположен Политехнио, группы анархистов жгут мусорные баки, бросают бутылки с зажигательной смесью и камни в полицейских, бьют витрины. Полиция отвечает светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Сейчас еще продолжается демонстрация возле посольства США в Афинах, участники которой скандируют "Американцы – убийцы народов, убирайтесь". Шествие к посольству США проходит в знак протеста против поддержки Америкой военной диктатуры в Греции в 1967–1974 годах.

Все подступы к посольству США были перекрыты автобусами, перед ними стоит цепь полицейских. Возле посольства обстановка спокойная.

События 1973 года ежегодно широко отмечаются в Греции.

В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь с 16 на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены, но, по официальным данным, жертв не было вообще. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры.