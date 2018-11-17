Во Франции более двухсот человек пострадали в ходе протестов

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Во Франции в ходе акций протеста против повышения цен на бензин пострадали 227 человек, сообщает Parisien со ссылкой на МВД.
Отмечается, что правоохранители задержали 117 человек, 75 из них поместили под стражу. В ходе протестов также получили ранения около десяти полицейских и жандармов.
Massive Macron protest marches through Paris pic.twitter.com/PEO8AJH7cX— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 17 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что один человек погиб под колесами автомобиля на юге-востоке страны. Женщина за рулем транспортного средства запаниковала из-за перекрытых дорог и въехала в толпу, задавив пешехода.
По информации телеканала BFMTV, инциденты в основном происходят по одному сценарию: автомобилист въезжает в перекрытия, устроенные протестующими, и калечит людей, оказывающихся у него на пути.
Протесты во Франции
Жители Франции вышли на акции протеста в связи с повышением цен на бензин. Протестное движение для краткости окрестили "желтые жилеты": светоотражающая накидка — атрибут, обязательно имеющийся в каждом автомобиле.
Всего в акциях приняли участие почти 283 тысячи манифестантов по всей стране.
Всего на субботу были запланированы около полутора тысяч акций, при этом примерно только сто из них согласованы.
Aerial footage shows traffic jams caused by petrol price protests #France #Paris #GiletsJaunes pic.twitter.com/Z6EYA4HxL5— Ruptly (@Ruptly) 17 ноября 2018 г.
Цены на бензин во Франции вырастут с первого января почти на три евроцента, на дизель — на шесть с половиной евроцента за литр. По информации Europe1, в течение этого года стоимость дизельного топлива возросла почти на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.