Во Франции более двухсот человек пострадали в ходе протестов

Сотрудник полиции во время акции Желтые жилеты во Франции. 17 ноября 2018

Сотрудник полиции во время акции Желтые жилеты во Франции. 17 ноября 2018

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Во Франции в ходе акций протеста против повышения цен на бензин пострадали 227 человек, сообщает Parisien со ссылкой на МВД.

Отмечается, что правоохранители задержали 117 человек, 75 из них поместили под стражу. В ходе протестов также получили ранения около десяти полицейских и жандармов.

Massive Macron protest marches through Paris pic.twitter.com/PEO8AJH7cX — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 17 ноября 2018 г.

​Ранее сообщалось, что один человек погиб под колесами автомобиля на юге-востоке страны. Женщина за рулем транспортного средства запаниковала из-за перекрытых дорог и въехала в толпу, задавив пешехода.

По информации телеканала BFMTV, инциденты в основном происходят по одному сценарию: автомобилист въезжает в перекрытия, устроенные протестующими, и калечит людей, оказывающихся у него на пути.

Протесты во Франции

Жители Франции вышли на акции протеста в связи с повышением цен на бензин. Протестное движение для краткости окрестили "желтые жилеты": светоотражающая накидка — атрибут, обязательно имеющийся в каждом автомобиле.

Всего в акциях приняли участие почти 283 тысячи манифестантов по всей стране.

Всего на субботу были запланированы около полутора тысяч акций, при этом примерно только сто из них согласованы.

​Цены на бензин во Франции вырастут с первого января почти на три евроцента, на дизель — на шесть с половиной евроцента за литр. По информации Europe1, в течение этого года стоимость дизельного топлива возросла почти на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.