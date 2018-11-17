Индия запросила США о покупке противолодочных вертолетов MH-60R, пишут СМИ

Американский палубный многоцелевой вертолет MH-60S Sea Hawk готовится к посадке на корабль USS Iwo Jima 6-го флота ВМС США. Архивное фото

Американский палубный многоцелевой вертолет MH-60S Sea Hawk готовится к посадке на корабль USS Iwo Jima 6-го флота ВМС США. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Индия направила в США запрос на "срочное приобретение" 24 противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R для своих ВМС, сообщает агентство PTI со ссылкой на информированные источники.

Как пишет агентство, сумма контракта с США составит порядка 2 миллиардов долларов. Ожидается, что сделка будет заключена в течение нескольких месяцев.

В августе в Нью-Дели одобрили закупку 24 американских противолодочных вертолетов. Они призваны сменить вертолеты Sea King, которые состоят на вооружении ВМС Индии уже более 30 лет.