Во Франции число пострадавших на акциях протеста возросло до 106 человек

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Число пострадавших в ходе акций протеста против повышения цен на бензин, проходящих во Франции в субботу, достигло 106 человек, говорится в коммюнике главы МВД страны Кристофа Кастанера. Ранее сообщалось о 47 пострадавших.

"На 15.00 (17.00 мск) предварительный итог — по результатам на местах, объединённых на национальном уровне, таков: примерно 244 тысячи протестующих,.. один человек погиб, 106 раненых, из них пять получили тяжёлые травмы", — написано в заявлении. По данным МВД, в ходе акций было задержано 52 человека, из них 38 помещены под стражу.

В настоящее время одна из акции протеста, участие в которой принимают примерно 1,2 тысячи человек, продолжается в Париже неподалёку от резиденции президента Франции — Елисейского дворца, и МВД.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке Франции один человек погиб под колесами автомобиля. Женщина за рулем транспортного средства запаниковала из-за перекрытых дорог и въехала в толпу, задавив пешехода.

Как отмечает телеканал BFMTV, инциденты в основном происходят по одному сценарию: автомобилист въезжает в перекрытия, устроенные протестующими, и калечит людей, оказывающихся у него на пути.

Масштабные акции протеста запланированы в субботу на всей территории страны. Согласованы из них всего около сотни. Протестное движение получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.