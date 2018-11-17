Нетаньяху намерен предотвратить досрочные выборы в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в воскресенье встретится со своим крупнейшим коалиционным партнером, чтобы последний раз попытаться сохранить правительство и избежать досрочных выборов.

Нетаньяху пытается удержать от развала право-религиозную коалицию, которую на этой неделе покинул русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман со своей партией "Наш дом Израиль".

"Завтра утром, перед заседанием кабинета, я проведу решающую встречу с (министром финансов) Моше Кахлоном в последней попытке убедить его не свергать правительство. Если мы все его не свергнем, правительство останется", — написал Нетаньяху в Twitter.

"Правое правительство должно сохраниться. Все члены фракции (правящей партии) "Ликуд" заинтересованы в том, чтобы продолжить служить стране еще один полный год, до конца срока полномочий в ноябре 2019-го", — добавил премьер-министр.

Кахлон возглавляет центристскую партию "Кулану", которая с 10 мандатами в Кнессете является крупнейшим коалиционным союзником "Ликуда". С отставкой Либермана, который так выразил несогласие с прекращением военных действий против палестинских боевиков, Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов.