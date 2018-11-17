Во Франции назвали условия участия России в саммите G7

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости. Франция будет рада видеть Россию на саммите G7 в Биаррице, если условия, которые были поставлены в момент приостановления российского членства в организации, будут выполнены, сказал РИА Новости посол по подготовке президенства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо.
"Россия никогда не была исключена из G8. Участие России было лишь приостановлено при урегулировании ряда вопросов, которые имеют совершенно конкретные формулировки… Участие России (в саммите G7 — ред.) приветствуется при условии, что будут урегулированы эти определенные вопросы в сроки, которые обсуждались", — сказал Тебо.
"Я думаю, что президент республики четко высказался, когда он был в России, а также недавно, когда ему был задан вопрос: Франция будет рада видеть Россию в августе в Биаррице, поскольку она естественный член этого сообщества, при условии, что будут выполнены условия, которые были поставлены в момент приостановления ее членства", — добавил он.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.