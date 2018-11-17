Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" нашли с деформацией и признаками взрыва

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан", пропавшую год назад, нашли деформированной и с признаками взрыва, сообщил родственникам моряков командующий базой ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.
По словам Аттиса, которого цитирует агентство Telam, защитный корпус подлодки оказался полностью деформирован, как предполагается, в результате направленного внутрь взрыва. Однако на части корпус не развалился, видимых отверстий на нем не обнаружено.
Части винта найдены зарытыми в морское дно, а мелкие обломки разбросаны в диаметре 70 метров, уточнил Аттис.
Пропавшая субмарина
В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. Представители ВМС также говорили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Подлодку "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.