Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" нашли с деформацией и признаками взрыва

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан", пропавшую год назад, нашли деформированной и с признаками взрыва, сообщил родственникам моряков командующий базой ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.

Накануне поздно вечером судно американской компании Ocean Infinity обнаружило субмарину на глубине 800 метров.

По словам Аттиса, которого цитирует агентство Telam, защитный корпус подлодки оказался полностью деформирован, как предполагается, в результате направленного внутрь взрыва. Однако на части корпус не развалился, видимых отверстий на нем не обнаружено.

Части винта найдены зарытыми в морское дно, а мелкие обломки разбросаны в диаметре 70 метров, уточнил Аттис.

Пропавшая субмарина

Подлодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 года, когда направлялась с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. Представители ВМС также говорили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Подлодку "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.