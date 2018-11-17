В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (143)

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Мирный житель ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в субботу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины с применением стрелкового оружия поселка шахты "Трудовская" Донецка, получил ранение мирный житель 1990 года рождения", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, пострадавший с ранением бедра госпитализирован.