В Вильнюсе родители детей бастующей школы поддержали требования учителей

ВИЛЬНЮС, 17 ноя — РИА Новости. Родители школьников Вильнюсской гимназии Жеминос в субботу провели мирный марш от здания гимназии к министерству образования и науки Литвы в поддержку бастующих педагогов, протестующих против введенной ранее штатной оплаты, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несколько школ Литвы в понедельник 12 ноября начали бессрочную забастовку. Основное требование протестующих — изменить штатную оплату труда и ввести ее четкое регламентирование.

По данным организаторов шествия, в марше родителей приняли участие около 200 человек. Участники акции обратились к руководству минобразования с символическим письмом-требованием решить вопрос педагогов как можно быстрее, чтобы дети вернулись в школы.

"От министерства мы в первую очередь требуем внимания к проблеме. Дети не учатся уже неделю, и родители видят в этом большую проблему. Это и есть проблема. Минобразования публично обещало, что в течение двух недель будут приняты необходимые решения. Проблему необходимо решать здесь и сейчас", — сказала РИА Новости один из организаторов шествия, член совета гимназии Жеминос Инеса Арбочене.

По словам мамы учащегося гимназии, инициатора шествия Дайвы Румшене, в рамках акции помощнику министра образования лично вручили официальное обращение. "Родители имели возможность высказать цель акции конкретному человеку. Мы хотели, чтобы учителей услышали, поверили и как можно скорее сели за стол переговоров и приняли решение", — сказала она.

Румшене подчеркнула, что родители на основании графика работы министра образования Юргиты Петраускене предложили провести встречу всех заинтересованных сторон во вторник.

Ранее председатель профсоюза работников просвещения Андрюс Навицкас сообщил РИА Новости, что бессрочная забастовка учителей, протестующих против введенной ранее штатной оплаты педагогам, охватившая более 100 учебных заведений, продолжится и в понедельник. В Литве действуют более 2 тысяч учебных заведений, в который работает 45 тысяч педагогов. В вильнюсской гимназии Жеминос в настоящий момент проходят обучение более тысячи школьников. К бессрочной забастовке присоединились более 60 педагогов этой школы.