Во Франции почти 50 человек пострадали на акции против роста цен на бензин

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сорок семь человек пострадали, 17 задержаны во время протестов против роста цен на бензин во Франции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке Франции один человек погиб под колесами автомобиля. Женщина за рулем транспортного средства запаниковала из-за перекрытых дорог и въехала в толпу, задавив пешехода.

По последним данным, уже 47 человек получили ранения в ходе протестов, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что в более чем двух тысячах протестных акций по всей стране участвуют почти 125 тысяч человек. На данный момент известно о 17 задержанных.

Как отмечает телеканал BFMTV, инциденты в основном происходят по одному сценарию: автомобилист въезжает в перекрытия, устроенные протестующими, и калечит людей, оказывающихся у него на пути.

Масштабные акции протеста запланированы в субботу на всей территории страны. Согласованы из них всего около сотни. Протестное движение получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.