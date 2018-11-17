Во Франции почти 50 человек пострадали на акции против роста цен на бензин

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сорок семь человек пострадали, 17 задержаны во время протестов против роста цен на бензин во Франции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел.
По последним данным, уже 47 человек получили ранения в ходе протестов, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что в более чем двух тысячах протестных акций по всей стране участвуют почти 125 тысяч человек. На данный момент известно о 17 задержанных.
Как отмечает телеканал BFMTV, инциденты в основном происходят по одному сценарию: автомобилист въезжает в перекрытия, устроенные протестующими, и калечит людей, оказывающихся у него на пути.
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.