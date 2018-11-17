МИД назвал объяснения роста военных расходов в Европе надуманными

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. МИД РФ считает надуманными попытки объяснить наращивание военных расходов в Европе противостоянием "иллюзорному потенциальному агрессору", говорится в сообщении ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на попытки "провести более чем сомнительные параллели" между текущей ситуацией в Европе и периодами перед мировыми войнами, согласно которым катализатором конфликтов стал подъем национализма. Как отмечает министерство, в ходе таких попыток, предпринимаемых на фоне столетия окончания Первой мировой войны, в числе внешних "националистов" указываются США, Китай и Россия.

"В этой связи вынуждены напомнить, что Первая мировая война стала следствием стремления тогдашних великих держав к европейской и глобальной гегемонии, к переделу сфер влияния. Вовсе не об отстаивании государственного суверенитета шла тогда речь. Недопустимо ставить знак равенства между защитой национальных интересов и национализмом, между борьбой за право на сохранение идентичности, верность традиционным ценностям и войной", — отмечает ведомство.

"Столь же надуманным считаем попытки найти "внешнего врага" и, цепляясь за ложные исторические параллели, обосновать противостоянием иллюзорному "потенциальному агрессору" наращивание собственных военных расходов", — говорится в комментарии МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.