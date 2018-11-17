В Крыму не увидели препятствий для захода иностранных судов в Азовское море

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Препятствий для захода иностранных судов в Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, не существует, заявил РИА Новости гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Ранее США и Украина, по итогам заседания комиссии по стратегическому сотрудничеству, заявили об "агрессивных действиях" РФ в Черном и Азовском морях против международных судов, проходящих в украинские порты.

"Никто никому ничем не препятствует. Ежедневно по нашему каналу проходит несколько десятков судов под иностранными и российскими флагами. Керчь-Еникальский канал находится на балансе предприятия и является стратегическим для России в целом, и никаких проблем с проходом по каналу судов не было и нет", — сказал РИА Новости Волков.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники в марте задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>