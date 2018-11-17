В Грузии машины с туристами второй день ждут расчистки дороги, сообщают СМИ

ТБИЛИСИ, 17 ноя — РИА Новости. Грузовые машины и автомобили с туристами из России, среди которых есть дети, уже второй день ждут очистки и открытия Военно-грузинской дороги, которая была закрыта из-за непогоды, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Военно-грузинская дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за снегопада и опасности схода лавин. По данным ТВ, спецтехника по очистке дороги не появлялась.

"Часть пассажиров, среди которых есть российские туристы и несовершеннолетние дети, провели ночь в машинах, некоторые из них, у кого была возможность, переночевали в ближайших гостиницах",- сообщает телекомпания.

В Национальном агентстве окружающей среды Минсельхоза Грузии заявили в субботу, что их спасатели находятся на участке Коби-Гудаури, однако из-за сложных погодных условий и опасности схода лавин эксперты рекомендовали воздержаться от работ по расчистке снега на участке в течение всего дня.