В Госдуме ответили на слова США об "агрессии России" на море

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Обвинения США и Украины в адрес России насчет "агрессивных действий" в Черном и Азовском морях неадекватны и не соответствуют действительности, заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

Ранее США и Украина по итогам заседания комиссии по стратегическому сотрудничеству заявили об "агрессивных действиях" РФ в Черном и Азовском морях против международных судов, проходящих в украинские порты.

"Такая оценка неадекватная и не соответствует действительности. Особенно странно слышать подобное после того, как на Украине было задержано 15 судов за то, что они заходили в крымские порты. Подобная истерия, раздуваемая Киевом, очевидно, призвана еще больше накалить положение в Черном и Азовском морях", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, действия России по обеспечению безопасности и то, о чем говорит комиссия, — это абсолютно разное понимание, а точнее, непонимание, нежелание понимать или специальное перекручивание ситуации со стороны Украины и поддерживающих ее США.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники в марте задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.