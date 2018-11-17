Хронический насморк американца оказался утечкой спинномозговой жидкости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Житель американского штата Северная Каролина Грег Филлпоттс несколько лет не мог избавиться от хронического насморка, пока врачи не сообщили ему, что он страдает от утечки ликвора — спинномозговой жидкости, сообщает Inqusitr.

В течение пяти лет мужчине ставили ошибочные диагнозы, но все методы лечения не помогали, и Филлпоттс привык всегда носить с собой пачку бумажных платков. Выяснить причину насморка удалось только в больнице Нью-Йорка. После операции он наконец смог снова нормально дышать.

Несколько месяцев назад похожая история произошла с жительницей штата Небраска Кендрой Джексон. После ДТП в 2013 году между черепом и стенкой носа у нее появилось небольшое отверстие, через которое вытекало 250 миллилитров ликвора в день.

Спинномозговая жидкость постоянно циркулирует в желудочках головного мозга, ликворопроходящих путях, субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга. Ликвор предохраняет их от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Утечка жидкости может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе менингита.



