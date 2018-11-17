МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко неприемлемыми

МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Белорусский МИД назвал неприемлемыми заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет", — отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Речь идет о ситуации, сложившейся в ОДКБ. На саммите в Астане 8 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что после представителя Армении генсеком организации станет представитель Белоруссии. Позже Лукашенко на встрече с послом Азербайджана рассказал, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост.

Пашинян резко раскритиковал лидеров Белоруссии и Казахстана и заявил, что потребует от них объяснений. По его словам, Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, которая в нее не входит.

Глаз предположил, что Пашинян "возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать". Как заметил пресс-секретарь, это может быть допустимо по отношению к бывшему генсеку ОДКБ, гражданину Армении Юрию Хачатурову. "Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета", — добавил он.

В начале ноября Армения досрочно отозвала Хачатурова с поста генсека ОДКБ. На родине он проходит по делу о свержении конституционного строя. Исполняющим обязанности генсека ОДКБ стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.

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