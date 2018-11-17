В Индии шесть туристов погибли при столкновении автобуса с грузовиком

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть туристов погибли и более десяти получили серьезные травмы в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком, сообщает в субботу телеканал NDTV.
ДТП произошло недалеко от города Хубли-Дхарвад, штат Карнатака. По данным телеканала, автобус следовал из Мумбаи в историческую деревню Хампи.
Пострадавших доставили в больницу Медицинского института штата.
Полиция расследует обстоятельства случившегося.
Bus collides with lorry in Karnataka's Hubli; 6 dead, 10 injured https://t.co/PcZLp7Hy3A pic.twitter.com/w1lmC6VTU0— NDTV (@ndtv) 17 ноября 2018 г.