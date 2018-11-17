В Индии шесть туристов погибли при столкновении автобуса с грузовиком

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть туристов погибли и более десяти получили серьезные травмы в результате лобового столкновения автобуса с грузовиком, сообщает в субботу телеканал NDTV.

ДТП произошло недалеко от города Хубли-Дхарвад, штат Карнатака. По данным телеканала, автобус следовал из Мумбаи в историческую деревню Хампи.

Пострадавших доставили в больницу Медицинского института штата.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.